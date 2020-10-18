حظك اليوم.. برج القوس الأحد 18 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لبرج القوس ليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسئوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف.عاطفيًا: يتبدل مزاجك العاطفي وتصبح أشد تطلبًا من آخر، وربما تعيش بعض الجفاف والجمود في شئونك الشخصية.صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.