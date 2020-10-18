حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 18 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لبرج الميزان، اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة، وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا.عاطفيًا: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.صحيًا: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.