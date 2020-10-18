حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 18 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لبرج العذراء، اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.صحيًا: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.