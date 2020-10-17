مقتل 14 جنديًا نيجيريًا في هجوم على قاعدة عسكرية

قَتل تكفيريون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابى 14 جنديا نيجيريا في هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق البلد، وفق ما أفاد مصدران عسكريان السبت.وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسمهما لوكالة فرانس برس: إن مقاتلين من تنظيم داعش في غرب إفريقيا هاجموا الجمعة قاعدة جاكانا باستعمال رشاشات وقذائف، ما قاد إلى معارك عنيفة.