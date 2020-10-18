حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 18 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لبرج الحمل، اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه.عاطفيًا: يطرأ هذا اليوم ما يخفف من الوهج العاطفي الذي عرفته سابقًا ويهدد ببعض الخلافات.صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.