ننشر حصص الأحزاب في مقاعد مجلس الشيوخ

تنشر "الدستور"، حصص الأحزاب في مقاعد مجلس الشيوخ، سواء من النظام الفردي أو القائمة أو التعيين، وذلك بعد إعلان قائمة الـ100 المعينين في المجلس، وتبيان التشكيل النهائي للمجلس.وتمكن 15 حزبا من ضمان تمثيل له داخل مجلس الشيوخ، وذلك في أعلى تمثيل حزبي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.وجاء تمثيل الأحزاب في المجلس كالتالي:مستقبل وطن 149.الشعب الجمهوري 17.حماة الوطن 11.الوفد الجديد 10.التجمع 4.مصر الحديثة 4.الإصلاح والتنمية 3.المصري االجتماعي 3.المؤتمر 3.الحركة الوطنية 2.النور 2.إرادة جيل 1.الحرية 1.العدل 1.السادات الديمقراطي 1.