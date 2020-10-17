رشا مهدي تحتفل بأول صورة على «تويتر» منذ 10 سنوات

أثارت الفنانة رشا مهدي، حالة من الجدل لدى جمهورها على موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد تغييرها صورة البروفايل للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات بالرغم من نشاطها على حسابها الرسمي منذ إنشائه.ونشرت رشا جلسة تصوير حديثة عبر حسابها على "تويتر" منها تعيين صورة بفستان فاتح تفاعل معها جمهورها، معتبرين ما أقدمت عليه حدثا غريبا خلال العام الجاري.وعلى صعيد آخر؛ تتابع رشا مهدي ردود فعل جمهورها على مسلسلها الجديد المعروض حاليا "طاقة حب" على شبكة تليفزيون الحياة مع أحمد حاتم ويسرا اللوزي وأحمد صفوت.