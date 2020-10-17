رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رشا مهدي تحتفل بأول صورة على «تويتر» منذ 10 سنوات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:48 م
رشا مهدي
رشا مهدي
محمد قدري
طباعة
أثارت الفنانة رشا مهدي، حالة من الجدل لدى جمهورها على موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد تغييرها صورة البروفايل للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات بالرغم من نشاطها على حسابها الرسمي منذ إنشائه.

ونشرت رشا جلسة تصوير حديثة عبر حسابها على "تويتر" منها تعيين صورة بفستان فاتح تفاعل معها جمهورها، معتبرين ما أقدمت عليه حدثا غريبا خلال العام الجاري.

وعلى صعيد آخر؛ تتابع رشا مهدي ردود فعل جمهورها على مسلسلها الجديد المعروض حاليا "طاقة حب" على شبكة تليفزيون الحياة مع أحمد حاتم ويسرا اللوزي وأحمد صفوت.

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 400 ألف حالة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 400 ألف حالة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

خبراء يرجحون تاريخ وشروط عودة الحياة إلى طبيعتها

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

صلاح فضل: قانون مجمع اللغة العربية يحتاج لتغيير لإفساد «تربيطات الإخوان الانتخابية» (حوار)

الاثنين.. حفل توقيع لديوان سالي رياض عبر أثير الهواء

الماضى

أكتوبر