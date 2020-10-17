فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا بـ32 ألفًا خلال 24 ساعة

سجّلت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في يوم واحد، بواقع 32 ألفا و427 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ووفقا لما نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن هيئة الصحة العامة، ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في فرنسا منذ بدء تفشي وباء "كوفيد-19" إلى 867 ألفا و197 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 33 ألفا و392 حالة، بعد وفاة 90 شخصا من المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.