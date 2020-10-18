حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 18 أكتوبر 2020
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه.
عاطفيًا: يطرأ هذا اليوم ما يخفف من الوهج العاطفي الذي عرفته سابقًا ويهدد ببعض الخلافات.
صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.
الثور
مهنيًا: لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.
عاطفيًا: قد تسوء العلاقة بالشريك قريبًا، لكن الأمر لن يطول سوى لأيام معدودة.
صحيًا: الانطواء على ذاتك وحبس نفسك في مكان منعزل يبقيانك في حالة نفسية غير مرتاحة.
الجوزاء
مهنيًا: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة إلى الواجهة، وتنتظر حدثًا أو تطوّرًا يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًّا، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: حاول أن تكون نشيطًا ومتحمّسًا ومندفعًا لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل.
السرطان
مهنيًا: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسبًا جدًا لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.
عاطفيًا: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير المتوقعة وتضعك في موقف محرج.
صحيًا: تسمع أخبارًا تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.
الأسد
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في أجواء العمل.
عاطفيًا: لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا ترغبان في الوصول إليها.
صحيًا: الأوضاع المتشنجة التي تمر بها في مجالك المهني توترك جدًا وتثير أعصابك.
العذراء
مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.
عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.
صحيًا: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة.
الميزان
مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا.
عاطفيًا: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.
صحيًا: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك.
العقرب
مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.
عاطفيًا: تطوّر علاقة ما إلى علاقة عاطفية، أبق قلبك منفتحًا، فقد يكون الحب متوجّهًا إليك.
صحيًا: حاول أن تتنقل بين العمل والبيت مشيًا والتخفيف من استعمال السيارة قدر المستطاع.
القوس
مهنيًا: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسئوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف.
عاطفيًا: يتبدل مزاجك العاطفي وتصبح أشد تطلبًا من آخر، وربما تعيش بعض الجفاف والجمود في شئونك الشخصية.
صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.
الجدي
مهنيًا: يوم جيد يسلط الضوء على قضية مهنية تصادف حظًا كبيرًا، لكن لا تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط.
عاطفيًا: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك.
صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.
الدلو
مهنيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بحب أو بعلاقة مميزة أو بزواج أو بارتباط وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: خفّف قدر المستطاع من إجهاد نفسك بأعمال مرهقة لا تجني منها إلا الوضع الصحي السيّئ.
الحوت
مهنيًا: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعًا جديدًا بتفاؤل.
عاطفيًا: إذا كنت مُقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدًّا في هذا الوقت، وينعكس إيجابًا على وضعك.
صحيًا: أنت ترتكب خطأ كبيرًا إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعًا بضيق الوقت.
الحمل
مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه.
عاطفيًا: يطرأ هذا اليوم ما يخفف من الوهج العاطفي الذي عرفته سابقًا ويهدد ببعض الخلافات.
صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.
الثور
مهنيًا: لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.
عاطفيًا: قد تسوء العلاقة بالشريك قريبًا، لكن الأمر لن يطول سوى لأيام معدودة.
صحيًا: الانطواء على ذاتك وحبس نفسك في مكان منعزل يبقيانك في حالة نفسية غير مرتاحة.
الجوزاء
مهنيًا: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة إلى الواجهة، وتنتظر حدثًا أو تطوّرًا يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًّا، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: حاول أن تكون نشيطًا ومتحمّسًا ومندفعًا لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل.
السرطان
مهنيًا: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسبًا جدًا لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.
عاطفيًا: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير المتوقعة وتضعك في موقف محرج.
صحيًا: تسمع أخبارًا تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.
الأسد
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في أجواء العمل.
عاطفيًا: لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا ترغبان في الوصول إليها.
صحيًا: الأوضاع المتشنجة التي تمر بها في مجالك المهني توترك جدًا وتثير أعصابك.
العذراء
مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.
عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.
صحيًا: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة.
الميزان
مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا.
عاطفيًا: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.
صحيًا: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك.
العقرب
مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.
عاطفيًا: تطوّر علاقة ما إلى علاقة عاطفية، أبق قلبك منفتحًا، فقد يكون الحب متوجّهًا إليك.
صحيًا: حاول أن تتنقل بين العمل والبيت مشيًا والتخفيف من استعمال السيارة قدر المستطاع.
القوس
مهنيًا: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسئوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف.
عاطفيًا: يتبدل مزاجك العاطفي وتصبح أشد تطلبًا من آخر، وربما تعيش بعض الجفاف والجمود في شئونك الشخصية.
صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.
الجدي
مهنيًا: يوم جيد يسلط الضوء على قضية مهنية تصادف حظًا كبيرًا، لكن لا تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط.
عاطفيًا: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك.
صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.
الدلو
مهنيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بحب أو بعلاقة مميزة أو بزواج أو بارتباط وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: خفّف قدر المستطاع من إجهاد نفسك بأعمال مرهقة لا تجني منها إلا الوضع الصحي السيّئ.
الحوت
مهنيًا: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعًا جديدًا بتفاؤل.
عاطفيًا: إذا كنت مُقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدًّا في هذا الوقت، وينعكس إيجابًا على وضعك.
صحيًا: أنت ترتكب خطأ كبيرًا إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعًا بضيق الوقت.