حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 18 أكتوبر 2020

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الأسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه.عاطفيًا: يطرأ هذا اليوم ما يخفف من الوهج العاطفي الذي عرفته سابقًا ويهدد ببعض الخلافات.صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.مهنيًا: لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.عاطفيًا: قد تسوء العلاقة بالشريك قريبًا، لكن الأمر لن يطول سوى لأيام معدودة.صحيًا: الانطواء على ذاتك وحبس نفسك في مكان منعزل يبقيانك في حالة نفسية غير مرتاحة.مهنيًا: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة إلى الواجهة، وتنتظر حدثًا أو تطوّرًا يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة.عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًّا، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.صحيًا: حاول أن تكون نشيطًا ومتحمّسًا ومندفعًا لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل.مهنيًا: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسبًا جدًا لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.عاطفيًا: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير المتوقعة وتضعك في موقف محرج.صحيًا: تسمع أخبارًا تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.مهنيًا: قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في أجواء العمل.عاطفيًا: لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا ترغبان في الوصول إليها.صحيًا: الأوضاع المتشنجة التي تمر بها في مجالك المهني توترك جدًا وتثير أعصابك.مهنيًا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.صحيًا: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة.مهنيًا: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جدًا.عاطفيًا: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.صحيًا: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك.مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.عاطفيًا: تطوّر علاقة ما إلى علاقة عاطفية، أبق قلبك منفتحًا، فقد يكون الحب متوجّهًا إليك.صحيًا: حاول أن تتنقل بين العمل والبيت مشيًا والتخفيف من استعمال السيارة قدر المستطاع.مهنيًا: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسئوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف.عاطفيًا: يتبدل مزاجك العاطفي وتصبح أشد تطلبًا من آخر، وربما تعيش بعض الجفاف والجمود في شئونك الشخصية.صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.مهنيًا: يوم جيد يسلط الضوء على قضية مهنية تصادف حظًا كبيرًا، لكن لا تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط.عاطفيًا: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك.صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.مهنيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بحب أو بعلاقة مميزة أو بزواج أو بارتباط وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.صحيًا: خفّف قدر المستطاع من إجهاد نفسك بأعمال مرهقة لا تجني منها إلا الوضع الصحي السيّئ.مهنيًا: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعًا جديدًا بتفاؤل.عاطفيًا: إذا كنت مُقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدًّا في هذا الوقت، وينعكس إيجابًا على وضعك.صحيًا: أنت ترتكب خطأ كبيرًا إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعًا بضيق الوقت.