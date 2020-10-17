أرمينيا: وقف إطلاق النار مع أذربيجان بدءًا من منتصف الليلة

أعلنت حكومة أرمينيا اتفاقها مع أذربيجان على وقف إطلاق نار جديد بدءا من منتصف هذه الليلة.وكانت الجبهة اشتعلت بين الجانبين، حيث أكدت جمهورية كاراباخ المعلنة ذاتيا، أن "المعارك الشرسة لا تزال متواصلة على طول خط التماس مع أذربيجان"، رغم الهدنة الإنسانية المعلنة في المنطقة المتنازع عليها.وصرح رئيس الجمهورية غير المعترف بها دوليا، أرايك هاروتيونيان، اليوم السبت على حسابه في "فيسبوك": "جميع الأعمال القتالية الدفاعية الضارية تقريبا تواصلت اليوم، وتدور أعنف المعارك في المحور الجنوبي".وتابع هاروتيونيان أن قوات الجمهورية المعلنة من جانب واحد تنفذ مهامها "بشكل رائع" وتلحق بالقوات الأذربيجانية "خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد".في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها أعطيت خلال المعارك مع الجانب الأرمني منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز "إس-125" ودمرت ثلاث منظومات صاروخية من طراز "تور".يذكر أن الدولتين اتفقا على وقف إطلاق نار مؤقت بين أرمينيا وأذربيجان، الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين من القتال الشرس في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين البلدين.غير أن الجانبين تبادلا الاتهامات بقصف مناطق مدنية قبيل الهدنة، التي بدأت منتصف يوم السبت بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش).وسوف يسمح وقف القتال بتبادل الأسرى واسترداد جثث القتلى.