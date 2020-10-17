إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق منزل بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل من قرية منيل عروس، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية بحروق جراء اشتعال النيران بمنزل مكون من 4 طوابق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد باندلاع حريق مروع بعقار مكون من 4 طوابق بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون، وتم إخماد الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وأكد مصدر أمني أن الحريق شبّ داخل مطبخ المنزل بسبب وجود تسريب في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انتقال النيران إلى داخل الغرف المجاورة للمطبخ.وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالمنوفية أنه تم استقبال مستشفى أشمون 4 مصابين في الحريق وهم الأب وزوجته وابنه وحفيده، مؤكدًا أن الإصابات بلغت 40% من الجسم، ويلقون الرعاية الصحية الكاملة داخل مستشفي أشمون العام.حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.