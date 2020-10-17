رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق منزل بالمنوفية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:32 م
حريق منزل بالمنوفية
حريق منزل بالمنوفية
ولاء القاضى
طباعة
أصيب 4 أشخاص بينهم طفل من قرية منيل عروس، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية بحروق جراء اشتعال النيران بمنزل مكون من 4 طوابق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد باندلاع حريق مروع بعقار مكون من 4 طوابق بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون، وتم إخماد الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وأكد مصدر أمني أن الحريق شبّ داخل مطبخ المنزل بسبب وجود تسريب في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انتقال النيران إلى داخل الغرف المجاورة للمطبخ.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالمنوفية أنه تم استقبال مستشفى أشمون 4 مصابين في الحريق وهم الأب وزوجته وابنه وحفيده، مؤكدًا أن الإصابات بلغت 40% من الجسم، ويلقون الرعاية الصحية الكاملة داخل مستشفي أشمون العام.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى لوزيرة خارجية إسبانيا: محاولات النَيل من كيانات الدول تسمح بنشر الإرهاب

وفاة والدة الشهيد أحمد منسى.. ودفنها بجواره فى العاشر من رمضان

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

انتصار السيسي تنعى والدة الشهيد منسي: رحلة مشرفة من العطاء والبذل

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

خبراء يرجحون تاريخ وشروط عودة الحياة إلى طبيعتها

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

الماضى

أكتوبر

ذاكرة أولى

ماريا