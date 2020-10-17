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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ54 ألف حالة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:39 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ.ش.أ
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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس القاتل في البلاد إلى 54 ألفًا و203 حالات إصابة، و1846 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليوم: إن الجزائر سجلت السبت 205 حالات إصابة جديدة بفيروس الكورونا و5 حالات وفاة خلال يوم واحد.

أضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37 ألفًا و971 حالة، مضيفًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، لافتًا إلى وجود 36 مريضًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

كانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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