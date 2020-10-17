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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاراباخ: معارك متواصلة على خط التماس مع أذربيجان رغم الهدنة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:44 م
أرايك هاروتيونيان
أرايك هاروتيونيان
أ.ش.أ
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أكدت جمهورية كاراباخ، المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أن المعارك الشرسة لا تزال متواصلة على طول خط التماس مع أذربيجان؛ رغم الهدنة الإنسانية المعلنة في المنطقة المتنازع عليها.

وقال رئيس الجمهورية، غير المعترف بها دوليًا، أرايك هاروتيونيان، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تصريحات متلفزة السبت إن: "كافة الأعمال القتالية الدفاعية الضارية تقريبا تواصلت اليوم، وتدور أعنف المعارك في المحور الجنوبي"، مشيرًا إلى أن قوات الجمهورية، المعلنة من جانب واحد، تنفذ مهامها بشكل رائع وتلحق بالقوات الأذربيجانية خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها أحبطت خلال المعارك مع الجانب الأرميني منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز "إس-125" ودمرت ثلاث منظومات صاروخية من طراز "تور".

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