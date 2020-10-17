تعيينات الشيوخ.. كيف طبّق السيسي رؤيته لدعم الأحزاب السياسية؟

وشملت التعيينات الرئاسية ثمانية رؤساء أحزاب وهم:

لطالما نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم الحياة السياسية في مصر، دون تفرقة بين توجهاتها المختلفة طالما تجمعها الوطنية، وجاءت الفرصة له الآن ليطبّق ما نادى به، في تعيينات الـ100 عضوا بمجلس الشيوخ، وكأنه يريد إيصال رسالة مفادها أن مصر تتسع للجميع ولكل القوى السياسية طالما لم تتورط في الإرهاب وسفك دماء المصريين.وحملت قائمة التعيين جملة من الرسائل والمبادئ المتعلقة بفكر وفلسفة الرئيس السيسي في العمل الحزبي والبرلماني في مصر ما بعد ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط تنظيم الإخوان، كما عكست حرص الرئيس في هذه التعيينات على دعم أحزاب المعارضة وحفظ لها تواجد متوازن.حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الجديد، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومحمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي.لينضموا مع وجود المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس حزب مستقبل وطن الذي دخل المجلس بالانتخاب، وبذلك يضم مجلس الشيوخ ملتقى لرؤساء 9 أحزاب يشكلون منتدى داخلي للأحزاب.وبذلك يكون الرئيس السيسي قد رفع تمثيل الأحزاب داخل مجلس الشيوخ إلى 15 حزبا، وهو أعلى تمثيل حزبي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية التي تعود إلى زمن محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة.ولم يكتفي الرئيس بتعيين رؤساء الأحزاب فقط، بل أنه قد استعان بكوادر تكنوقراطية من الأحزاب بعيدا عن الرؤساء مثل عبد العزيز النحاس وهاني سري الدين وخالد قنديل وثلاثتهم يشغلون منصب نائب رئيس حزب الوفد.كما أنه من الملاحظ، حرصه على تمثيل التيار الناصري رغم غياب الحزب الناصري عن الساحة الحزبية للخلافات الداخلية التي تضربه ولكن التيار الناصري لا يقتصر على الحزب فحسب بل له كوادر تعمل بشكل مستقل أو حتى في بعض الأحزاب الأخرى.ومن هذا المنطلق اختار السيسي السيدة "هدى عبد الناصر" كريمة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والمحامي سامح عاشور المنتسب للتيار الناصري ونقيب المحامين السابق.ولعل تمثيل تيارات وأحزاب تشكلت عقب ثورة 30 يونيو 2013 في أنها سوف تحصل على مساحة للعمل السياسي والحزبي والبرلماني هو أكبر رد على الادعاء الذى روج له الإعلام التركي والقطري وشبكات الإخوان بأن الدولة المصرية سوف تستبعد المعارضة من العمل البرلماني سواء في قائمة التعيينات أو عبر الأجهزة الأمنية لكن الحاصل أن أحزاب المعارضة شاركت في الانتخابات دون أي تضييق أمني بل أن الأحزاب التي لم تحصل على تمثيل لائق حصلت عليه في قائمة التعيينات الرئاسية وهو ما يتسق مع رؤية السيسي أن كافة القوى السياسية مرحب بها للعمل تحت مظلة القانون وقبة البرلمان طالما لم تشارك في الظهير الحزبي لتنظيم الإخوان والظهير المدني لإرهاب الجماعات الإسلامية.