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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثمان عامل متعفن داخل منزله بدمياط

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:30 م
جثمان عامل متعفن
جثمان عامل متعفن
حسام فهمي
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عثر أهالي قرية كفر حميدو، التابعة لمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، السبت، على جثة عامل في حالة تعفن، ووجود رائحة كريهة تخرج من إحدى المناطق في القرية.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة مركز دمياط بلاغ من أهالي مدينة عزبة البرج يفيد بالعثور على جثة عامل متوفي منذ أيام بقرية كفر حميدو وفي حالة تعفن.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ بناءً على بلاغ الأهالي بوجود رائحة كريهة تخرج من إحدى المناطق في القرية، وبالفحص تبين أنها جثة شخص قد فارق الحياة منذ أيام.

فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى عزبة البرج المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتقل المقدم محمد سمير، رئيس مباحث مركز دمياط إلى موقع البلاغ لبدء التحريات حيث تم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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