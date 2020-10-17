رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط حمولة أخشاب على طريق الترعة الشرقاوية بدمياط

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:51 م
حمولة أخشاب
حمولة أخشاب
حسام فهمي
طباعة
تعرّضت سيارة نقل مقطورة لحادث مرورّي مروّع على طريق الترعة الشرقاوية التابعة لمحافظة دمياط، السبت، بالتزامن مع استمرار أعمال الصيانة في ذلك الطريق وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، إخطارًا يفيد بتوقف حركة السير بطريق الترعة الشرقاوية مركز دمياط على خلفية سقوط حمولة أخشاب من سيارة نقل مقطورة على سيارة نقل، ما تسبب في خسائر مادية فادحة.

كما أصيب سائق السيارة النقل التي سقطت عليها الأخشاب بكدمات وجروح على خلفية الحادث فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لكشف ملابسات.

موضوعات متعلقة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

محمد الباز لـ أسامة هيكل: التزم الصمت فهو أنفع وأجدى

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

انتصار السيسي تنعى والدة الشهيد منسي: رحلة مشرفة من العطاء والبذل

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

خبراء يرجحون تاريخ وشروط عودة الحياة إلى طبيعتها

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

الماضى

أكتوبر

ذاكرة أولى

ماريا