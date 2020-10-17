سقوط حمولة أخشاب على طريق الترعة الشرقاوية بدمياط

تعرّضت سيارة نقل مقطورة لحادث مرورّي مروّع على طريق الترعة الشرقاوية التابعة لمحافظة دمياط، السبت، بالتزامن مع استمرار أعمال الصيانة في ذلك الطريق وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، إخطارًا يفيد بتوقف حركة السير بطريق الترعة الشرقاوية مركز دمياط على خلفية سقوط حمولة أخشاب من سيارة نقل مقطورة على سيارة نقل، ما تسبب في خسائر مادية فادحة.كما أصيب سائق السيارة النقل التي سقطت عليها الأخشاب بكدمات وجروح على خلفية الحادث فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لكشف ملابسات.