السعودية تدين حادث الطعن الإرهابي في باريس

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة عملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت عن مقتل مواطن فرنسي.وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت عن تضامن المملكة مع فرنسا جرّاء هذه الجريمة النكراء، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي.وأكدت الخارجية السعودية، موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مجددة دعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.