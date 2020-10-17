استشهاد جندي مصري بمالي.. و«الأمم المتحدة» تدعو لاتخاذ خطوات تجاه الجناة

استشهد جندي حفظ سلام مصري وأصيب آخر بجروح خطيرة في مالي، وذلك بعد ثلاثة أيام على مقتل 12 من المدنيين وما لا يقل عن 11 جنديا من قوات الدفاع والأمن المالية.من ناحيته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن إدانته الشديدة للهجومين اللذين استهدفا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أول أمس، كما تقدم بخالص المواساة إلى العائلات الثكلى وتمنى شفاءً عاجلا للمصابين.وحسبما جاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام، نقله المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أكد الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد ترقى لجرائم حرب بموجب القانون الدولي، ودعا حكومة مالي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوقيف الجناة وتقديمهم إلى العدالة فورا.