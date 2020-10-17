«جبتلها مرهم».. حجز ضابط سابق بتهمة قتل والدته حرقا فى الهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحجز ضابط بالمعاش ٢٤ ساعة على ذمة التحريات عقب وفاة والدته حرقًا وعدم مصداقية روايته التي أدلى بها في التحقيقات.وقال المتهم ت. م، ٣٦ سنة، ضابط شرطة سابق بالمعاش، إن والدته "ج. ع"، 69 سنة، فارقت الحياة إثر تعرضها لحروق بالغة خلال طهى الطعام، داخل منزلها في الهرم، ورفضت الذهاب إلى المستشفى بعد إصابتها في الحادث، وأبلغته أنها بحالة جيدة، وأصرت على تلقي العلاج في المنزل.وأضاف أن حالة والدته الصحية تدهورت بعد مرور عدة ساعات خلال تلقيها العلاج في المنزل، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وأنه أحضر لها أدوية من الصيدلية، عبارة عن مرهم حروق ومضاد حيوي، لكن حالتها الصحية زادت سوءًا بعد ساعات من الحادث.كما قررت النيابة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة لبيان أسباب وفاتها، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، خاصة بعد أقوال عدد من الجيران بأن نجل المتوفاة هو من حرق جسدها وقتلها طمعًا في أموالها ومعاشها وأنها كانت تستغيث بهم منه.