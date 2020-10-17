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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية ببورسعيد (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:48 م
الملتقى الثقافي
الملتقى الثقافي
شيماء رشاد
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الملتقى الثقافى الخامس لشباب المحافظات الحدودية في بورسعيد مساء السبت، الذي تمتد فعالياته لمدة أسبوع وذلك بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة.

حضر الافتتاح عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والدكتور جيهان المالكي مدير مديرية الثقافة، والدكتورة حنان موسى، مدير الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، ومحمد الدسوقي، المستشار الثقافي للمحافظة وعبدالفتاح حافظ، وكيل المديرية للشباب.

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان محمود ياسين ثم فيلم تسجيلي بعنوان بورسعيد تستحق وفيلم جديد بعنوان بورسعيد تضمن إظهار المشروعات القومية التنموية والاستثمارية التي تمت بالمحافظة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد اللواء عادل الغضبان، في كلمته بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل بورسعيد محور للتنمية، والشباب هم جزء رئيسي فيها فبِسواعدهم يتم البناء والتنمية فهما الأمل والمستقبل.

وأوضح المحافظ أننا نعمل على تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم لسوق العمل من خلال توفير الدعم للتعليم الفني وتوفير الفرص التدريبية للطلاب خلال الدراسة، ومساعدة الشباب فى النهوض والارتقاء بالبلاد، لافتًا إلى أنه فخور بشباب بورسعيد بعد نجاحهم بجميع المشروعات التي أسندت إليهم مثل تطوير شاطئ بورسعيد وشباب الـ 58 مصنعًا والـ 54 مصنعا، وشباب شارع 73 مؤكدًا بأن أبناء المحافظة أثبتوا جدارتهم وتفوقهم في تلك المشروعات التي استهدفت في المقام الأول الشباب.

وناشد المحافظ الشباب بضرورة الوعي بجهود الدولة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة وأصحاب المصالح الشخصية، بل ضرورة الاقتداء بالنماذج المشرفة التي تكافح من أجل خدمة أنفسهم أوطانهم، مؤكدًا أننا نوفر كافة الدعم للشباب الجاد الطموح، ونمد له يد العون، لافتًا إلى المشروعات المتعددة التى أعلنت عنها المحافظة من أجل الشباب واستطاعوا أن يكونوا نماذج مشرفة وحققوا نجاحات كبيرة فى مجال الصناعة ودعم الاقتصاد المحلي.

وقدم الغضبان الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم لجهودها الثقافية ببورسعيد واختيار المحافظة لانطلاق فعاليات الملتقى الخامس لشباب الحدود.
الملتقى الثقافي
الملتقى الثقافي
الملتقى الثقافي
افتتاح الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية ببورسعيد (صور)
الملتقى الثقافي
الملتقى الثقافي
الملتقى الثقافي
افتتاح الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية ببورسعيد (صور)

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