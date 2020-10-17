غداً .. إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين

توقع إسرائيل والبحرين غداً الأحد اتفاقًا مرحليًا ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما بما في ذلك فتح سفارتين . وسيترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك المقرر وصوله إلى المنامة غداً، وستقام مراسم التوقيع في المساء .وذكر موقع واللا الإخباري أن إسرائيل استجابت لطلب البحرين عدم التوقيع في هذه المرحلة على "معاهدة سلام " شاملة بسبب الانتقادات الداخلية ضد التطبيع.وقد غادر وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه إلى الشرق الأوسط حيث تشمل جولته إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات .وكان موظفون إسرائيليون وأمريكيون كبار قد أكدوا أمس أن ممثلين عن إسرائيل والبحرين سيوقعون غداً الأحد بياناً مشتركاً في المنامة يعلن فيه عن إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين.