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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

غداً .. إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:20 م
اتفاقية إسرائيل والبحرين
اتفاقية إسرائيل والبحرين
سارة شريف
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توقع إسرائيل والبحرين غداً الأحد اتفاقًا مرحليًا ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما بما في ذلك فتح سفارتين . وسيترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك المقرر وصوله إلى المنامة غداً، وستقام مراسم التوقيع في المساء .

وذكر موقع واللا الإخباري أن إسرائيل استجابت لطلب البحرين عدم التوقيع في هذه المرحلة على "معاهدة سلام " شاملة بسبب الانتقادات الداخلية ضد التطبيع.

وقد غادر وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه إلى الشرق الأوسط حيث تشمل جولته إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات .

وكان موظفون إسرائيليون وأمريكيون كبار قد أكدوا أمس أن ممثلين عن إسرائيل والبحرين سيوقعون غداً الأحد بياناً مشتركاً في المنامة يعلن فيه عن إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين.

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