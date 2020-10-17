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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد من المحكمة الجنائية الدولية في زيارة رسمية إلى الخرطوم

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:42 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
وكالات
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أعلن مكتب عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية فاتو بنسودا يصل، اليوم السبت، إلى البلاد في زيارة رسمية تمتد حتى 21 أكتوبر الحالي.

وذكر المكتب في تصريح مكتوب تلقته وسائل الإعلام: "سيناقش الوفد الزائر خلال الزيارة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض".

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الوفد سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين.

وأكد متحدّث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن "بنسودا ستكون مع وفد من مكتبها في الخرطوم على مدى الأيام القليلة المقبلة لبحث التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان".

وصرح مصدر حكومي سوداني أن المدعية ستبحث في الخرطوم خلال زيارة تستمر ثلاثة أيام تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "فاتو بنسودا تصل الخرطوم اليوم السبت في زيارة تمتد لثلاثة ايام تلتقي مسؤولين حكوميين لتبحث معهم تسليم عمر البشير وآخرين إلى المحكمة".

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي يونيو الماضي سلم على كوشيب أحد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 موافقتها على "مثول" المطلوبين لدى المحكمة أمامها.

ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته.

وصدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين.

ويحاكم البشير مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.

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