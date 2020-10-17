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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:59 م
محمد الباز
محمد الباز
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طالب الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالاستقالة فورا من منصبه.

وقال في تدوينة عبر «فيس بوك»: «كنت أعتقد أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل سيلتزم الصمت بعد الهراء الذي كتبه ويمثل خطيئة في حق الإعلام المصرى على الأقل من باب إذا بليتم فاستتروا، لكن ولأن الوهم أكل دماغ هيكل تماما، وجدته يواصل عبثه وهراءه وكلامه الفارغ، معتبرا أننى مدفوع لانتقده وأبين عواره وعورته، وهو منطق يليق بألسنة الإعلام الوقحة التي تنطلق ضدنا من قطر وتركيا».

وأضاف: «في أى شيء يختلف أسامة هيكل عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر أو المختل حمزة زوبع، هؤلاء يقولون عن كل ما نقوله أنه بتوجيهات».

وتابع: «لقد دافعت عن مهنتى يا معالى الوزير، المهنة التى تنتمى إليها طوال عمرك انتسابا، والدليل أنك لا تعرف حدود دورك أو مقتضيات وظيفتك، ثم أي وزير إعلام هذا الذي يضيق بالاختلاف في الرأي، ويتهم من ينتقدونه بأنهم مدفوعين ضده.. الأكرم لك يا سيد هيكل أن تستقيل من منصبك الذى بالفعل لا تستحقه».

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