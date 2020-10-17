إسبانيا تقلد «أبوالقمصان» وسام الاستحقاق المدنى

قلدت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا مساء، اليوم السبت، الدكتورة نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وسام الاستحقاق المدنى الإسبانى الممنوح لها من قبل فيليب السادس ملك إسبانيا.وقالت الوزيرة الإسبانية- فى الكلمة التى ألقتها خلال الاحتفالية التى أقيمت بمقر إقامة السفير الإسبانى بالقاهرة- إنه تقرر تقليد أبوالقمصان وسام الاستحقاق الإسبانى نظرا للدور الكبير الذى تقوم به لإبراز حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة السياسية، وأيضا انخراطها فى القضايا المناهضة للعنف ضد المرأة والختان والدفاع، مؤكدة أهمية الدول الذى يقوم به المجتمع المدنى.من جانبها، عبرت الدكتورة نهاد أبوالقمصان عن شكرها وسعادتها؛ للحصول على هذا الوسام الرفيع من جانب مملكة إسبانيا، مشيرة إلى الدعم الذى وفرته لها أسرتها خلال مشوارها العملى.كما رحب السفير الإسبانى بالقاهرة رامون كاساريس فى بداية الاحتفالية بالحضور، مشيدا بالجهود التى تقوم بها رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة.وحضر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى عدد من رائدات الأعمال المصريات فى العديد من المجالات وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة.