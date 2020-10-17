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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج على صفيح ساخن.. آخر تطورات الانتخابات وأبرز المرشحين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:32 م
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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تعد محافظة سوهاج واحدة من أهم المحافظات التي تشهد صخب انتخابي كبير خلال الأيام الحالية وقبل 6 أيام من حصاد ما جنته الدعاية الانتخابية على مدار الأيام الماضية لما يقارب من 200 مرشح على 14 مقعد فردي.

"الدستور" ترصد في التقرير التالي تقسيم الدوائر الجديدة وأقوى المرشحين التي ترتفع أسهمهم على الأرض والمتوقع أن يتصدّروا أعلى الأصوات فى الانتخابات.

ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج، ينافس المرشحون على مقعدين فرديين العديد من المرشحين لكن من أبرز الأسماء التي تنافس بقوة لحصد المقاعد بالترتيب هم الدكتور محمد فقير المرشح عن حزب مستقبل وطن، أحمد عواجة، رجب القرم وحاتم مبارك واللواء حازم حمادي البرلماني السابق.

تضم هذه الدائرة الأولى وفقًا لتقسيمه الدوائر الجديدة كلا من مراكز سوهاج جزيرة شندويل، ونطاق قسمي أول سوهاج- ثان سوهاج، إضافة على مدينة سوهاج الجديدة.

أما الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم تشتعل المنافسة لحصد مقعدين بالفردين وجاء بين وائل المشنب مرشح على قائمة مستقبل وطن، ينافسه بفرصة جيدة زكريا حسان، محمد لبيب، أحمد العمدة، عصام الشريف، أحمد محمود العمدة، وتضم هذه الدائرة كلا من مركزي أخميم وساقلته وقسم الكوثر.

فى الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ولها مقعد وحيد، ارتفعت فيه أسهم النائب همام العدلي، رئيس لجنة الشكاوى الذي دفع به حزب مستقبل وطن لحصد المقعد، كما جاء فى الترتيب الثاني بعده أحمد أبوالدهب ثم مصطفى دياب وحسين الشندويلي عضو مجلس محلي محافظة سابق ونجل عضو مجلس الامة النائب حسن الشندويلي.

عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، يتنافس 49 مرشح على 3 مقاعد تضم طما، طهطا، جهينة، قسم طهطا بعد أن اتسعت الدائرة.

وتصدر مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المشهد، والذي جاء ضمن مرشحي الفردي بحزب مستقبل وطن، واستطاع سالم أن يكسر حدة التحزبات العائلية للانتخاب، ليلاقي ترشيحه ترحيبا من الثلاث مراكز بسبب وجود خدمات جماهيرية قدمها للأهالي على الأرض.

وينافس بقوة على الفردي (مستقل) الزميل صفوت عمران، الصحفي بجريدة الجمهورية ونشأت فؤاد عباس، ابن عمدة الصوامعة والدكتور أحمد طلعت أبودومة.

وتشتعل الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ولها مقعدين وتضم مركزي جرجا والعسيرات وقسم جرجا ليتنافس فيها خليفة رضوان ومحمد إسماعيل الجبالي، فيما يصنف من أقوى المرشحين زكريا البنداري الذي يعد له خبرة سياسية كبيرة والنائب الحالي ياسر نصر الهوّاري الذي يعد من أقوى المرشحين للفوز لخبرته في العمل العام من خلال تقلده منصب نائب في الدورة السابقة والمشهود له بالخدمات العامة رشدي وفقي همام ومحمد عبد المنعم أبوالفتوح.

أما الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاة ولها مقعد وحيد وتضم مركز المنشأة ويتصدر المشهد كلا من عاطف كعربان، فيصل الشيباني، محمد مصطفى الشمندي، وإسماعيل مظهر أبوكريشه، وفي الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا بمقعدين وتضم مركز البلينا وينافس لحصد الموقع يوسف أبوحمودي، محمود حمدي أبو الخير، ونور أبوستيت.

أما الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام بمقعد وحيد تضم مركز دار السلام ويتصدر المشهد أحمد عبد السلام قورة، جابر الطويقي، أشرف عطا، وعلاء السمان.

كانت اللجنة القضائية المُشكّلة بمحكمة سوهاج الابتدائية لاستقال طلبات الترشح لمجلس النواب بالمحافظة برئاسة عبدالناصر تايب، رئيس المحكمة، انتهت من أعمالها الشهر الماضى، وبلغ عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات 208 مرشحين.

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