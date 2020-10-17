علماء إسرائيليون يطورون عقارًا مضادًّا لفيروس الكورونا

أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية بأن بحثًا أجراه علماء إسرائيليون حول عقار قاموا بتطويره قد يمنح الجسم المناعة ضد فيروس الكورونا لمدة قد تصل إلى عدة أشهر.ويفيد البحث الذي تم نشره في المجلة العلمية bioRxiv والذي أجراه طاقم علماء برئاسة الدكتورة نتاليا فرويند من جامعة تل أبيب أن خلايا مضادات تم استخراجها من مرضى الكورونا وتكاثرت في أنبوب مخبري، وأن هذه الخلايا تشكل دواء ناجعًا في الحالات الخطيرة من الإصابة بالفيروس.وشرحت الدكتورة فرويند طريقة عمل العقار، حيث قالت إن الخلايا تلتحم بالفيروس وتقوم بتحييد قدرته على التكاثر في الجسم، وقد تم إثبات نجاعة العقار داخل المختبر إلا أنه لم يدخل بعد مرحلة التجارب السريرية.وقد بدأ طاقم العلماء بالبحث في شهر أبريل الماضي، حيث تم أخذ الخلايا المضادة من دم أشخاص أصيبوا بالفيروس بشكل خطير مما يدل بحسب الباحثين على أن أشخاصًا تعافوا من المرض بعد أن عانوا أعراضًا خطيرة يتمتعون بمناعة أقوى ولمدة شهور بينما الذين لم تظهر لديهم أعراض أو عانوا من أعراض طفيفة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بعد عدة أسابيع. وأضافت الدكتورة فرويند أن العقار سيساعد في إنقاذ المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة، وذلك إلى حين يتوفر فيه لقاح ناجع ضد الفيروس.ويشار إلى أن هناك حوالي 19 لقاحًا ضد فيروس كورونا قيد التطوير والاختبار حاليًا، وأن اللقاح الذي تطوره شركة مودرنا الأمريكية دخل المرحلة الثالثة من الاختبار أي اختباره على آلاف الأشخاص، كما تجدر الإشارة إلى أن المعهد البيولوجي الإسرائيلي أعلن في شهر أغسطس الماضي، عن أنه سيبدأ قريبًا في اختبار اللقاح من إنتاجه على البشر.