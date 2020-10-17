جامعة المنيا تقرر تفعيل غرف العزل و3 لجان عليا لإدارة الأزمات

اجتمع مجلس عمداء جامعة المنيا الطارئ، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، وكلًا من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير عام المدن الجامعية، الذين تم دعوتهم لحضور المجلس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي، واستعراض آخر المستجدات والاستعدادات النهائية لاستقبال العام الجامعي الجديد 20202021، وكذلك تعزيز الخدمات المقدمة للطلاب والآليات الاحترازية والوقائية التي تضمن صحتهم وسلامتهم، خلال جائحة كورونا واتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق نمط التعليم الهجين طبقًا لاستراتيجيّات سياسات وزارة التعليم العالي؛ لتحقيق أقصى درجات النجاح للعملية التعليمية.قرر مجلس العمداء الطارئ أنه سيتم تطبيق القواعد القانونية ضد أي مخالف لإجراءات الصحة والسلامة والوقاية داخل الحرم الجامعي، التي سبق وأن أقرتها الجامعة بخطتها الاحترازية مع بداية العام الدراسي، التي تضمنت: الالتزام بارتداء الكمامة، إجراءات الدخول بالبوابات الرئيسية والكليات، فحص درجات الحرارة، تجنّب الزحام، مراعاة التباعد الاجتماعي بالمُدرّجات وقاعات الدرس وبالمكتبات والحافلات الجامعية، وكذلك يتم تطبيق جميع هذه الإجراءات للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية في كل مرة يترددون فيها على مقار إقامتهم، والالتزام بالتباعد في الغرف والطرقات.وشدد رئيس الجامعة على المتابعة اليومية لأعمال النظافة، والتطهير، والتعقيم بصفة دورية، وتفعيل غرف العزل بجميع الكليات وداخل المدن الجامعية في حالة ظهور أعراض ارتفاع في درجات الحرارة لدى الطلاب، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية بصفة دائمة.في سياق متصل، وجّه رئيس الجامعة نحو تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة كورونا بالجامعة يرأسها نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية وكلاء الكليات لشئون البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير عام المدن، بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية، لتقوم بمتابعة تنفيذ خطة الجامعة الاحترازية، والتعامل الأمثل والاحترافي في مواجهة الأزمات، أو في حالة ظهور أي بؤر فيروسية، ورفع تقرير يومي إحصائي في هذا الشأن، إلى جانب تقرير يومي يُعرض من أمين عام الجامعة وبالتنسيق مع أمناء الكليات يوضح متابعة أعمال التطهير والتعقيم اليومية بجميع المرافق التعليمية والإدارية بالجامعة وبالكليات.كما وجه عبدالنبي نحو تشكيل لجنة عُليا بالجامعة لمتابعة تنفيذ آليات نمط التعليم الهجين بشكل يومي، وتقييم مدى تفاعل الطلاب ومتابعتهم للمنصات الإلكترونية، والبيئة الافتراضية للتعليم عن بعد، باعتبارها داعما كبيرا ومُساهم في إنجاح العملية التعليمية.واطلع رئيس الجامعة على التقرير المقدم من مركز تكنولوجيا المعلومات، الذي يُوضح مجهودات الكليات وانجازاتهم في رفع المحتوى العلمي والمهاري للمقررات الدراسية على منصات الجامعة، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها نحو 70%، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من رفع جميع المقررات في غضون نهاية الأسبوع الحالي، ليكون انجازًا كبيرًا يحسب للجامعة في ظل التوجه إلى التحول الرقمي وتطبيق نمط التعليم الهجين، والدفع نحو تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات بالمرحلة الراهنة، لتحقق على المدى البعيد، حسن الأداء والجودة، والحرفية في نشر المقررات الدراسية.كما استعرض رئيس الجامعة، بيانا باستيفاء جميع الكليات لمتطلبات الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد 20202021 من حيث إعلان الجداول الدراسية وإعلان المجموعات، واستقبال الطلاب الجُدد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، واستيفاء تطبيق نمط التعليم الهجين، والانتهاء من التشعيب، منوهًا إلى أن الجامعة ستشارك هذا العام في مسابقة أفضل جامعة مصرية، والتي تم الاستقرار على تنظيمها هذا العام لاختيار أفضل جامعة في مجال الاستعداد لاستقبال طلابها في العام الجديد، وتقييم موقع الجامعة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ونمط التعليم الهجين.