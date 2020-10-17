طارق فهمى: السن ترجح كفة دونالد.. ومرشح الحزب الديمقراطى سيعيد «الاتفاق النووى»

توقع الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فوز «ترامب» بولاية ثانية، ما لم تشهد الأسابيع القليلة المقبلة أى مفاجآت، خاصة بعدما استطاع إقناع الأمريكيين بقدرته على المواجهة والإنجاز، خلافًا لمنافسه جو بايدن.

ورأى «فهمى» أن سياسات الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وجماعات «الإسلام السياسى» ستشهد اختلافًا كبيرًا حال فوز «بايدن»، الذى سيتواصل مع جماعة «الإخوان»، وسيتعامل بشكل مختلف مع الملفات الخاصة بالدول العربية، وفقًا لسياسة الرئيس السابق باراك أوباما، الذى عمل إلى جواره فى منصب نائب الرئيس.

■ بداية.. مَنْ المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

- إذا أجريت الانتخابات حاليًا، فالأرجح فوز دونالد ترامب، لأنه أصغر فى السن من منافسه جو بايدن، واستطاع إقناع الأمريكيين بقدرته على إنجاز الأمور ومواجهة «كورونا»، بجانب مهاراته الاجتماعية وقدرته على اكتساب التعاطف، وفى المقابل، لا يتوافر كل ذلك لـ«بايدن»، الذى سيصل إلى ٧٨ عامًا فى نوفمبر المقبل، ولم يستطع الحزب الديمقراطى، الذى ينتمى إليه، الترويج له كثيرًا.

لكل ذلك، فإن الظرف ملائم لفوز «ترامب»، ما لم تحدث مفاجآت وتغييرات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة التى تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات، خاصة أن إصابته بفيروس «كورونا»، وخروجه من المستشفى بعد ٣ أيام فقط من الإصابة، جعلا الأمر يبدو وكأنه «مسرحية» يهدف من خلالها إلى ترويج العقار الأمريكى ضد الفيروس، وإظهار قدرته على حماية الولايات المتحدة وحل الأزمة، لكن السحر قد ينقلب على الساحر، ويؤثر ما حدث سلبًا على شعبيته، وما يدعم هذه الرؤية عدم خضوعه لفحوصات فى المركز الطبى الأمريكى الذى انتقل إليه، واكتفاؤه بتصريحات وفحوصات طبيبه الخاص.

■ هل ستختلف إدارة «بايدن» عن «ترامب» بالنسبة لملفات الشرق الأوسط؟

- بالتأكيد إدارة «بايدن» لملفات المنطقة ستكون مختلفة عن إدارة «ترامب».. ففى العلاقات مع إيران، من المرجح أن تعود الولايات المتحدة مع «بايدن» إلى «الاتفاق النووى»، الذى وقّعه البلدان فى ٢٠١٥، وانسحبت منه إدارة «ترامب»، وربما يسعى «بايدن» إلى اتفاق جديد مع إيران، وهذا ما يقلق دول المنطقة.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن «بايدن» سيدعم مبدأ «حل الدولتين»، ويرفض آلية ضم المستوطنات التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية، كما أنه سيظل ملتزمًا بأمن إسرائيل، مع دفع الدول العربية للدخول فى اتفاقات سلام معها، لكنه فى المقابل لن يلتزم على الأرجح بتنفيذ مبادرة السلام التى طرحتها إدارة «ترامب»، إلا فيما يناسب سياساته، وهو أمر صرّح به رسميًا.

ومن المرجح أيضًا أن يسعى «بايدن» حال فوزه إلى تقديم فرص جيدة لتحقيق عملية السلام فى الشرق الأوسط، مع الاحتفاظ بوحدة القدس، كما فعل «ترامب»، وإقامة قنصلية أمريكية فى القدس الشرقية.

أما عن علاقات «بايدن» بالدول العربية، وعلى رأسها مصر، فإن توجهاته فى هذا الإطار معروفة منذ كان نائبًا للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.

■ ماذا عن تركيا والمقاطعة العربية لقطر؟

- تركيا ليست محل خلاف كبير بين الحزبين الديمقراطى، الذى يمثله «بايدن»، والجمهورى، الذى يمثله «ترامب»، إلا فى بعض التفاصيل، فهناك توافق على التعامل مع تركيا فى إطار كونها عضوًا فى حلف شمال الأطلنطى «الناتو»، وأنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنها تحتضن أهم القواعد الأمريكية فى المنطقة.

والإدارة الحالية ترى ضرورة تقييد التحركات التركية، سواء فى الشرق الأوسط أو غيره، لأنها تمثل خطرًا على بعض المصالح الأمريكية فى المنطقة، مثل ليبيا وسوريا والقوقاز، فى ظل تجدد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان فى إقليم قره باغ، ولم يناقش الديمقراطيون الأمر من وجهة نظر مختلفة.

أما عن قطر، فسواء استمر «ترامب» أو جاء «بايدن»، فإن كليهما سيحاول أن يستثمر الأزمة لصالحه، وسبق لـ«ترامب» أن استغل الأزمة فى عقد صفقات سلاح، والحصول على مزيد من الأموال، وتوقيع اتفاق لمكافحة الإرهاب مع الدوحة، رغم أنه كان قادرًا على حل الأزمة منذ بدايتها، ولا يرى الديمقراطيون وممثلهم «بايدن» الأمر بصورة أخرى، إلا أن توقيع قطر اتفاق سلام مع إسرائيل قد يدفع للاستجابة لطلباتها وإنهاء المقاطعة العربية لها.

■ هل تتوقع أن يغير «ترامب» سياساته تجاه الشرق الأوسط حال استمرار رئاسته؟

- من الصعب التكهن بهذا الأمر حاليًا، لكن من المعتاد ألا يغير أى رئيس أمريكى سياساته فى ولايته الثانية بشكل كبير، لكن من المتوقع أن يدعم توقيع المزيد من اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة، مع دعم تل أبيب ومنحها صفقات أسلحة أكثر تطورًا.

■ ماذا عن اتخاذ موقف أكثر تشددًا مع تنظيمات «الإسلام السياسى» خاصة جماعة الإخوان؟

- «ترامب» لن يتخذ أى خطوة فى هذا الاتجاه، لأن هناك صعوبات وإشكاليات كبيرة تواجه الأمر، لذا سبق أن راوغ كثيرًا فى حظر الجماعة، لأن لها فروعًا فى عدة دول عربية وغير عربية، ويشارك أعضاؤها فى حكومات بعض الدول، لذا لن يقدم «ترامب» على حظر الجماعة الأم لـ«الإخوان» أو الجماعات المنبثقة عنها، رغم وعوده بإعادة فتح الملف مجددًا.

فى المقابل، فإن موقف «بايدن» والديمقراطيين معروف، حال فوزهم، فهم من دعموا «الإخوان»، خاصة فى فترة حكم «أوباما»، التى شغل فيها «بايدن» منصب نائب الرئيس، وسياستهم تستهدف صهر الجماعة فى المجتمعات العربية، وإعادة فرض «الإسلام السياسى» على المنطقة، مع فتح قنوات اتصال وتعامل مع هذه الجماعات والتنظيمات بصورة أو بأخرى.

