ضبط تاجر مخدرات نشر فيديو على مواقع التواصل يستعرض قوته

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، في القبض على مسجل خطر، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، بمدينة ميت غمر بالدقهلية، وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، واُحيل للنيابة العامة للتحقيق.





وفي إطار متابعة أجهزة وزارة الداخلية للعناصر المعروف عنها الاتجار بالمواد المخدرة، في منطقة مجرى النيل بين مدينتي زفتى وميت غمر، تمكنت الشرطة من تحديد المتهم "حسن. م. أ" 27 سنة، الذي يزاول نشاطا إجراميا موسعا، وتم تقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد أكمنة أمنية لمراقبته، ونجح أحدها فى ضبطه وبحوزته 200 جرام هيروين، وسلاح ناري و10 طلقات حية، و250 جنيها، وهاتف محمول.





وبفحص المتهم جنائيا، تبين سابقة اتهامه فى 7 قضايا ضرب ومخدرات، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقر أن السلاح الناري لحماية تجارته، وأن المبالغ المالية المضبوطة معه من حصيلة نشاطه الإجرامي.