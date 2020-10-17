رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين ٦ قيادات بدفعة الفريق «العصار» في مجلس الشيوخ

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:56 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
إيمان ماهر
طباعة
تقدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتهنئة لخريجيها من دفعة الفريق العصار لتعيينهم بمجلس الشيوخ.

وكتبت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها على «فيس بوك»: «انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى إفراز الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لقيادة مستقبل الدولة المصرية، نتقدم بخالص التهنئة لهيام بنيامين، راجية الفقي، نهى زكي، نهي الشريف، عمرو نبيل عبدالرحمن، د. محمد لطفي الساعي - متدربي دفعة الفريق محمد العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة – على تعيينهم بمجلس الشيوخ المصري ٢٠٢٠ ضمن ثلث الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية بالقرار رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠، لضمان تمثيل كافة الأطياف السياسية وفئات المجتمع من مختلف التخصصات والمجالس والخبرات بمجلس الشيوخ الجديد، وإننا إذ نعرب عن فخرنا الدائم بمتدربينا وخريجينا لنتمنى لهم التوفيق الدائم فى مسيرتهم داخل هذا الصرح النيابي العريق».

موضوعات متعلقة

محمد الباز لـ أسامة هيكل: التزم الصمت فهو أنفع وأجدى

«سحلس».. المقاول الهارب محمد على يتطاول على الشهيد أحمد المنسى

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

قطر تحقق فى التسريبات.. غضب بين السيدات بسبب «عنتيل الدوحة»

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

انتصار السيسي تنعى والدة الشهيد منسي: رحلة مشرفة من العطاء والبذل

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

خبراء يرجحون تاريخ وشروط عودة الحياة إلى طبيعتها

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

الماضى

أكتوبر

ذاكرة أولى

ماريا