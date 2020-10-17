تعيين ٦ قيادات بدفعة الفريق «العصار» في مجلس الشيوخ

تقدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتهنئة لخريجيها من دفعة الفريق العصار لتعيينهم بمجلس الشيوخ.وكتبت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها على «فيس بوك»: «انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى إفراز الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لقيادة مستقبل الدولة المصرية، نتقدم بخالص التهنئة لهيام بنيامين، راجية الفقي، نهى زكي، نهي الشريف، عمرو نبيل عبدالرحمن، د. محمد لطفي الساعي - متدربي دفعة الفريق محمد العصار من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة – على تعيينهم بمجلس الشيوخ المصري ٢٠٢٠ ضمن ثلث الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية بالقرار رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠، لضمان تمثيل كافة الأطياف السياسية وفئات المجتمع من مختلف التخصصات والمجالس والخبرات بمجلس الشيوخ الجديد، وإننا إذ نعرب عن فخرنا الدائم بمتدربينا وخريجينا لنتمنى لهم التوفيق الدائم فى مسيرتهم داخل هذا الصرح النيابي العريق».