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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مسئول استخبارات إسرائيلي: بإمكاننا تصفية نصر الله وحزب الله سيخسر لبنان لو حاربنا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:37 م
حزب الله
حزب الله
سارة شريف
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صرح درور شالوم، رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في لقاء صحفي أجراه مع موقع "إيلاف"بأن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، يعرف أن بدء أي حرب مع إسرائيل يعني أنه "سيخسر لبنان"، مشيراً إلى أنه لو أرادت تل أبيب اغتياله لاغتالته.

وأشار شالوم، الذي يرأس شعبة البحوث منذ خمس سنوات، إلى أن الحزب يخشى الدخول في حرب، لكنه يتعرض لـ"ضغوط داخلية كبيرة". وأوضح أن نصرالله “يتسلق سلالم مرتفعة” في تعهده بقتل جندي إسرائيل مقابل مقتل عنصر من الحزب في سوريا، "وقد يقوم بعمل خاطئ" في محاولته قتل جندي إسرائيلي استجابة لهذا الضغط.

كما توقع "شالوم" أن تحصل انفجارات مماثلة لانفجار مرفأ بيروت، الذي قال بشأنه إن انفجاراً ما "أدى إلى اشتعال تلك المواد الخطرة المخزنة بإهمال شديد". وأوضح أن هذه الانفجارات ستحصل في مناطق لبنانية مختلفة تابعة لـ"حزب الله"، لكن إسرائيل لن تكون خلفها، بل ستكون نتيجة "الإهمال والتخزين غير الحذر بين التجمعات السكنية".

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