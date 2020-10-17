غدا.. الحكم في استئناف سما المصري على حبسها سنتين بـ«سب وقذف ريهام سعيد»

تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدا الأحد، الحكم في استئناف سما المصري على حبسها سنتين وغرامة 200 ألف جينه، فى اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.كشف أمر الإحالة في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية عن أن سما المصري في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وتضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت ذلك مقطعا وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق الواتس آب.كما ذكر أمر الإحالة أن سما انتهكت خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بنشرها معلومات وأخبار عن طريق شبكة المعلومات بدون رضاها وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتس آب.