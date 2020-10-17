فنزويلا: ارتفاع إصابات كورونا لتقترب من 85 ألفًا

أعلنت الصحة الفنزويلية، السبت، أنها سجلت 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.نقلت صحيفة "إل يونيفرسال" البرازيلية على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 85 ألفا و758 حالة.وأضافت أنه تعافى حتى الآن 78 ألفا و294 حالة من الفيروس وهناك 6739 حالة نشطة في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.