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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس طالب متهم بقتل عشيق والدته في المنيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
حبس
حبس
نجلاء فتحي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح العدوة شمال محافظة المنيا، حبس طالب بتهمة قتل موظف طعنًا بسكين، بعد أن شاهده في وضع مُخِلّ مع والدته، عقب عودته من عمله بالقاهرة إلى منزله بمركز العدوة 15 يوما على ذمة القضية.

واستدعت نيابة العدوة والدة الطالب المتهم بقتل صديق والده لسماع أقوالها، وقالت السيدة إنها كانت تاركة باب منزلها مفتوحا كعادة أهل القري ودخلت إلى دورة المياه لتستحم، لكنها فوجئت بصديق زوجها أمام الحمام، وطلبت منه أن ينصرف لأنها بمفردها بالمنزل وفي تلك الأثناء وأثناء حديثهما معا فوجئت بنجلها يدخل المنزل فجن جنونه حينما رآهما معا دون أن يستمع لتفسير الموقف وقام بقتل المجني عليه (صديق والده) واتهمت السيدة في أقوالها نجلها بالقتل.

يذكر أن اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمقتل موظف على يد طالب جامعي.

بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، تبيّن مقتل "م. ن"، 49 عامًا، موظف، على يد "م.ح"، 22 عاما، طالب جامعي، ويعمل بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن الطالب يعمل بالقاهرة منذ 5 سنوات بعد وفاة والده ليستطيع استكمال تعليمه الجامعي، وعقب عودته إلى منزله لوالدته، فوجئ بصديق والده في وضع مُخِلّ مع والدته، فأسرع وأمسك سكينًا من المطبخ، وطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة في القلب أودت بحياته في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

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