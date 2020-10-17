مشاهير يوقّعون في دفتر عزاء والدة أحمد منسي: «ربيتي بطل»

• أمير كرارة: نسألكم الدعاء

• هنيدي: «أم البطل.. عرفتي تربي»

• وسائل التواصل: دفتر عزاء

غيّب الموت، مساء السبت، والدة شهيد الواجب أحمد منسي التي تم تشييع جثمانها عقب صلاة المغرب من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان إلى مقابر العائلة بجوار زوجها وابنها.وحرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء في وفاة والدة قائد الكتيبة 103 (صاعقة) وكان في مقدمتهم محمد هنيدي وأحمد جمال وأمير كرارة الذي جسّد شخصية أحمد منسي في رمضان الماضي وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.ونعى الفنان أمير كرارة السيدة سناء محمد رضا وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر (تويتر) قائلًا:" توفت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسي.. نسألكم الدعاء".كما حرص الفنان محمد هنيدي على التعزية في وفاة أم البطل قائلًا:"متجمعين في الجنة إن شاء الله.. أم بطلنا شهيدنا المنسى في ذمة الله، عرفتي تربي بطل، هنفضل فخورين بيه مهما طال الزمن زي ما إحنا فخورين بيكي كأم مصرية ربت وعملت بطل ضحّى بحياته عشان وطنه ربنا يرحمك يارب".من ناحية أخرى، تزاحمت مواقع التواصل بخبر وفاة أم البطل أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 (صاعقة) وسط دعوات بالرحمة وأن يجمعها الله بابنها فى الفردوس الأعلى، لتكتب منى حسين على صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: وداعًا أم الشهيد.. ربنا يجمعك بابنك على خير".بينما كتب محمد ناجي ناعيًا أم الشهيد وبجوار النعي صورة تجمع أم الشهيد بابنها وهو بملابس الكلية الحربية وقتما كان طالبًا قائلًا: "ألف رحمة ونور عليكي، ربيتى بطل كلنا فخورين بيه وبيكي".من ناحية اخرى ازدحم تويتر بكلمات النعي والثناء على والدة أم البطل التى ربّت بطل دافع عن تراب بلده وعرضها حتى آخر قطرة من دمائه تاركًا أسرته وأحلامه الصغيرة من أجل حلمه الأكبر بنيل الشهادة التى كان يحلم بها وقد نالها كما تمنّى، لتقول صفاء على عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى:" رحم الله أم الشهيد بإذن الله أحمد منسي"، كما انتشرت آلاف الصور تجمع الشهيد بأمه على جميع مواقع التواصل مصحوبة بكلمات التعازي لأم البطل التي ربّت بطل تفتخر به مصر والوطن العربي.