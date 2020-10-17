20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 36053 حالة.وأشارت الصحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إلى تسجيل 20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 330 حالة.