رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانية تركية: متاجر السعودية تحظر منتجاتنا وسط صمت أردوغان تجاه الأزمة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:06 ص
متاجر السعودية
متاجر السعودية
أ.ش.أ
طباعة
استنكرت عضو حزب الخير التركي، إلاي أكسوي، صمت حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، تجاه الأزمة الناتجة عن حظر المملكة العربية السعودية دخول المنتجات والبضائع لتركيا.

ونقل موقع «تركيا الآن» عن أكسوي قولها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «جميع أصحاب المتاجر في السعودية مدعوون لمقاطعة البضائع التركية، وبدأ بعضهم يعلقون ملصقات كتب عليها أنا لا أبيع المنتجات التركية لواجبي الوطني»، ولكن لا يوجد صوت من حزب العدالة والتنمية تجاه الأزمة.

يُذكر أن معدل شراء السعوديين للعقارات في تركيا، انخفض بعد إصدار المملكة قرارًا رسميًا بحظر استيراد ودخول كل ما يحمل أختامًا تركية إلى أراضيها، بدايةً من نهاية سبتمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، ناشد جميع المواطنين والتجار، مقاطعة كل ما هو تركي، وألا يقتصر ذلك على البضائع والمنتجات، لتمتد المقاطعة للأنشطة السياحية والاستثمارات أيضًا، بعد شكوى بعض التجار من تعطل بضائعهم الواردة من تركيا.

موضوعات متعلقة

عاملون بالتليفزيون يستغيثون بالرئيس بعد «تصريحات هيكل»

وفاة والدة الشهيد أحمد منسى.. ودفنها بجواره فى العاشر من رمضان

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 400 ألف حالة

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

الصحة: 10 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

موسيمانى: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية

«عزف منفرد» و«حقيقة واحدة» بنادى سينما المرأة.. غدًا

«مدينة فوه وتراثها الأثرى» فى ندوة بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

دار الفارابى تطرح كتاب «نهار أحد» للمؤلف سمير سكينى