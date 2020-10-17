شاهد.. مراسم دفن جثمان والدة الشهيد أحمد منسي

تلقت أسرة الشهيد أحمد منسي العزاء في والدته سناء محمد رضا أمام مقابر الأسرة بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان والتي تم دفنها، مساء السبت، عقب صلاة المغرب بعد أن وافتها المنية اليوم حيث اكتفت الأسرة بتلقى العزاء على مقابر العائلة.وتُوفيت سناء محمد رضا ظهر السبت بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها لأحد مستشفيات التجمع الخامس، وتم تأدية صلاة الجنازة عليها وتلقي العزاء من أمام المقابر.والشهيد أحمد صابر منسى هو أحد أبطال القوات المسلحة استشهد في 7 يوليو 2017 خلال هجوم إرهابي على كمين البرث تصدى له الشهيد الحي مع جنوده البواسل وأوقع خسائر كبيرة في صفوف الجماعة الإرهابية.