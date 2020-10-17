7 من تنسيقية الأحزاب بقائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ

شمل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، اختيار 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وتم اختيار (سها سعيد، محمد فريد، أكمل نجاتي، أحمد قناوي، علاء مصطفى، ومحمود تركي، ورامي جلال) وهم من أعضاء التنسيقية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر اليوم السبت، القرار رقم 590 لسنة 2020، بتعيين بعض الشخصيات العامة والسياسية بمجلس الشيوخ.ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، الذي يتضمن أسماء 100 شخصية عامة من المعينين في الغرفة الثانية للبرلمان.