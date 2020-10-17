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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمن المنوفية يضبط سيدة الكيف بتلا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:39 م
أمن المنوفية
أمن المنوفية
ولاء القاضى
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تمكنت مباحث المخدرات بالمنوفية، بقيادة المقدم محمد النحاس، رئيس المباحث من القبض على سيدة بحوزتها كمية من الحشيش بقصد الاتجار في مركز تلا، بعد القبض على زوجها وسجنه سابقا في قضايا اتجار.

تلقى اللواء فاروق أحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث المخدرات، بإلقائه القبض على "ب.ف،أ" 30 سنة، بندر تلا وبحوزتها ربع كيلو حشيش بقصد الاتجار، كما تم ضبط هاتفين محمول ومبلغ مالى حصيلة البيع.

تحرر محضر رقم 12228 لسنة 2020 بندر تلا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

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