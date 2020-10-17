أمن المنوفية يضبط سيدة الكيف بتلا

تمكنت مباحث المخدرات بالمنوفية، بقيادة المقدم محمد النحاس، رئيس المباحث من القبض على سيدة بحوزتها كمية من الحشيش بقصد الاتجار في مركز تلا، بعد القبض على زوجها وسجنه سابقا في قضايا اتجار.تلقى اللواء فاروق أحمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث المخدرات، بإلقائه القبض على "ب.ف،أ" 30 سنة، بندر تلا وبحوزتها ربع كيلو حشيش بقصد الاتجار، كما تم ضبط هاتفين محمول ومبلغ مالى حصيلة البيع.تحرر محضر رقم 12228 لسنة 2020 بندر تلا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.