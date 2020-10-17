مصرع شخص إثر اصطدامه بقطار في «حمام مطروح»

شهدت مدينة الحمام، مساء السبت، مصرع شخص جراء اصطدامه بقطار يحمل أرقام س 888.وقال بيان مديرية الصحة في مطروح، إن اصطدام شخص بقطار عند مزلقان الحمام يحمل أرقام س 888 قيام 4:58 وصول 5:5، مشيرًا إلى أن الجثة مكان البلاغ والسيارة في انتظار المعاينة.