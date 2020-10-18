انتخابات مجلس النواب 2020.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن 3 طرق للاستعلام عن اللجان الانتخابية بجميع المحافظات خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب وهى :-





1_ الدخول عبر الموقع الإلكتروني الهيئة العليا للانتخابات ( من هنا ) وكتابة الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقم وستظهر نافذة بها كافة بيانات الناخب من الاسم رباعي ومكان ورقم لجنته ورقمه في كشوف الناخبين وتاريخ التصويت.





2_ إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول على رقم 5151 بالرقم القومي للناخب وسيتم الرد عليها بنفس الرقم خلال 10 دقائق بمكان ورقم اللجنة الانتخابية.





3_ الاتصال بالخط الساخن 141 وسيتم الرد عليك والاستعلام عن الرقم القومي المكون من 14 رقم لتحديد مكان ورقم اللجنة الانتخابية.

موعد الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب

حسب الجدول الزمني الذي حددته اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب فإن انطلاق الجولة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر وجولة الإعادة في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر وفي الداخل يومي 23 و24 نوفمبر وذلك في 14 محافظة هى: الجيزة وبني سويف والفيوم وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والوادي الجديد ومطروح والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط والأقصر.

انتخابات مجلس النواب في ظل فيروس كورونا

قبل معرفة موعد انتخابات مجلس النواب 2020.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يجب أن يعرف الناخبين أن اللجنة العليا للانتخابات قد فرضت إجراءات احترازية على الناخبين خلال تواجدهم باللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بجولتيها الأولى والثانية وحتى ظهر النتيجة النهائية لأسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات الواقية وتعقيم اللجان 3 مرات يوميا.