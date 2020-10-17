محافظ الغربية لرؤساء القرى: الشارع طريقكم للنجاح

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ثلاثة اجتماعات موسعة مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للقرى، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام ونجوى العشيري، السكرتير العام المساعد؛ لمناقشة عدد من الملفات الحيوية.بدأ الاجتماع بالتشديد على منع أي مخالفة بناء جديدة في القرى أو المدن.. مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية في المساهمة برفع الوعي لدى المواطنين في القرى، وتشجيعهم على التقدم لإجراءات التصالح والنزول إليهم لتقنين أوضاعهم من خلال إدارة أملاك الدولة وحثهم على استكمال أوراقهم.وشدد المحافظ على المرور الدوري واليومي على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق والتعامل بحزم وأسلوب لائق، مؤكدًا مسئولية رئيس القرية في متابعة ملف النظافة خاصة على الطرق بين القرى أو الطرق التي تربط القرى بالمراكز، لافتًا إلى ضرورة فحص المعدات وصيانتها، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والإبلاغ عن أي عوائق، والتعاون بين القرى في حالة الاحتياج إلى معدات نظافة.في سياق آخر وجّه المحافظ بالتزام الحيادية في التعامل مع المرشحين داخل القرى والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين وعدم دعم أي أحد منهم على حساب الآخر، مع العلم أنه سيتم تحصيل 15 ألف جنيه من كل مرشح مرة واحدة، فقط، وذلك نظير تنظيف الشوارع من الملصقات التي تشوه المنظر الحضاري للشوارع.وأضاف المحافظ بأنه لن يتهاون مع أي مخالفة لحرق المخلفات، خاصة قش الأرز لتسببه في أضرار صحية وبيئية جسيمة موجهًا، بالتعاون مع الأجهزة المعنية من الحماية المدنية والنجدة لتحرير محاضر وإخمادها لتفادي ظاهرة السحابة السوداء.كما أكد المحافظ المرور اليومي على الترع لمتابعة رفع نواتج التطهير وتبليغ رئيس المركز في حالة وجودها للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإبلاغ عن أي سيارات تلقي بالمخلفات أو الصرف الصحي بالترع.وفي إطار تنفيذ إجراءات الوزارة، تم التوجيه بتعميم تركيب العدادات الكودية على المساجد والكنائس سواء للمياه أو الغاز أو الكهرباء مع رفع الأمر في حالة عدم إمكانية دور عبادة للتواصل مع وزارة المالية، كما وجه المحافظ بأهمية التواصل مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع شباب القرى على إقامة مشروعاتهم الخاصة.