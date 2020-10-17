رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية لرؤساء القرى: الشارع طريقكم للنجاح

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:04 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ثلاثة اجتماعات موسعة مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للقرى، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام ونجوى العشيري، السكرتير العام المساعد؛ لمناقشة عدد من الملفات الحيوية.

بدأ الاجتماع بالتشديد على منع أي مخالفة بناء جديدة في القرى أو المدن.. مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية في المساهمة برفع الوعي لدى المواطنين في القرى، وتشجيعهم على التقدم لإجراءات التصالح والنزول إليهم لتقنين أوضاعهم من خلال إدارة أملاك الدولة وحثهم على استكمال أوراقهم.

وشدد المحافظ على المرور الدوري واليومي على القرى ومتابعة رفع القمامة والتخلص منها في النقاط الوسيطة ورفع الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمواطنين من على جانبي الطرق والتعامل بحزم وأسلوب لائق، مؤكدًا مسئولية رئيس القرية في متابعة ملف النظافة خاصة على الطرق بين القرى أو الطرق التي تربط القرى بالمراكز، لافتًا إلى ضرورة فحص المعدات وصيانتها، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والإبلاغ عن أي عوائق، والتعاون بين القرى في حالة الاحتياج إلى معدات نظافة.

في سياق آخر وجّه المحافظ بالتزام الحيادية في التعامل مع المرشحين داخل القرى والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين وعدم دعم أي أحد منهم على حساب الآخر، مع العلم أنه سيتم تحصيل 15 ألف جنيه من كل مرشح مرة واحدة، فقط، وذلك نظير تنظيف الشوارع من الملصقات التي تشوه المنظر الحضاري للشوارع.

وأضاف المحافظ بأنه لن يتهاون مع أي مخالفة لحرق المخلفات، خاصة قش الأرز لتسببه في أضرار صحية وبيئية جسيمة موجهًا، بالتعاون مع الأجهزة المعنية من الحماية المدنية والنجدة لتحرير محاضر وإخمادها لتفادي ظاهرة السحابة السوداء.

كما أكد المحافظ المرور اليومي على الترع لمتابعة رفع نواتج التطهير وتبليغ رئيس المركز في حالة وجودها للتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإبلاغ عن أي سيارات تلقي بالمخلفات أو الصرف الصحي بالترع.

وفي إطار تنفيذ إجراءات الوزارة، تم التوجيه بتعميم تركيب العدادات الكودية على المساجد والكنائس سواء للمياه أو الغاز أو الكهرباء مع رفع الأمر في حالة عدم إمكانية دور عبادة للتواصل مع وزارة المالية، كما وجه المحافظ بأهمية التواصل مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع شباب القرى على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز لـ أسامة هيكل: التزم الصمت فهو أنفع وأجدى

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين في واقعة قتل وسحل «فتاة المعادي»

خالد صلاح لـ أسامة هيكل: «كفاك تنظيرًا»

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

image description

مبادرة لتطوير الأماكن المهجورة فى دمياط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

السيسى لوزيرة خارجية إسبانيا: محاولات النَيل من كيانات الدول تسمح بنشر الإرهاب

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

سارة سلامة: ابتعدت طويلًا هربًا من حصري في «أدوار الإغراء» (حوار)

منوعات

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

في شحنة موز.. أستراليا تضبط مخدرات بـ248 مليون دولار

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

مقالات الرأي
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. إمام الوسطية السمحة «1-3»
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «1»
المزيد

الثقافة

احتفالًا باليوم العالمي للفتاة.. مركز ثقافة الطفل يذيع «دوّى» (فيديو)

سفير الصين يسلم جائزة نادي القصة الصيني و24 شهادة لـ«قومي الطفل»

أمسية عن «الحريات الدينية والفنون بين السينما والمسرح» بالأعلى للثقافة

مروان علي حول منع مسرحية كردية بإسطنبول: تركيا تشدد الخناق على الأكراد