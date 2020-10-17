7 أقباط في قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ

تضمنت قائمة التعيينات في مجلس الشيوخ التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختيار 7 أقباط ضمن 100 عضو «معين».وضمت أسماء المعينين الأقباط:سهير أديب مجلع غطاسهيام فاروق فؤاد بنيامينهاني حنا جبر أن نعمت اللهإيهاب زكريا عطا الله عبد المسيحعياد راغب خليل بسطاكامل ميشيل كامل عبدالمسيحجميل حليم حبيب ميخائيلوسبق أن فاز 17 مرشحًا قبطيًّا على النظامين الفردي والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ، ليصل عدد الأقباط في المجلس «معينين ومنتخبين» إلى 24 عضوًا.ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.