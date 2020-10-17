7 أقباط في قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ
السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:35 م
محمد جعفرطباعة
تضمنت قائمة التعيينات في مجلس الشيوخ التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختيار 7 أقباط ضمن 100 عضو «معين».
وضمت أسماء المعينين الأقباط:
سهير أديب مجلع غطاس
هيام فاروق فؤاد بنيامين
هاني حنا جبر أن نعمت الله
إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح
عياد راغب خليل بسطا
كامل ميشيل كامل عبدالمسيح
جميل حليم حبيب ميخائيل
وسبق أن فاز 17 مرشحًا قبطيًّا على النظامين الفردي والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ، ليصل عدد الأقباط في المجلس «معينين ومنتخبين» إلى 24 عضوًا.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
وضمت أسماء المعينين الأقباط:
سهير أديب مجلع غطاس
هيام فاروق فؤاد بنيامين
هاني حنا جبر أن نعمت الله
إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح
عياد راغب خليل بسطا
كامل ميشيل كامل عبدالمسيح
جميل حليم حبيب ميخائيل
وسبق أن فاز 17 مرشحًا قبطيًّا على النظامين الفردي والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ، ليصل عدد الأقباط في المجلس «معينين ومنتخبين» إلى 24 عضوًا.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.