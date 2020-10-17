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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شقى العمر راح».. محمود وشقيقه يفقدان مسكنهما في غمضة عين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:44 م
شقى العمر راح
شقى العمر راح
محمد عوض
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سنوات من الكفاح والشقاء، حرص خلالها أن ينتقل بعائلته لمنزل يجمع فيه شمل الأسرة الذي حمل على عاتقه مسؤوليتها بعد ترك والده لهم؛ ليتحول الأمل الذي عاش سنوات لتحقيقه بين يوم وليلة إلى مأساة بعد أن التهمت النيران تلك الجدران التي كانت تأويه، وكانت توفر لأسرته حياة كريمة بعد سنوات من المعاناة.

قصة إنسانية ترصدها «الدستور» لشاب مكافح يتولى منذ صغره مسؤولية أسرته الصغيرة المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، حيث بدأ العمل في سن صغيرة، ليستطيع أن يخرج بعائلته من الغرفة التي كانت تعيش بها الأسرة بأكملها.

أراد محمود أحمد عبد المقصود من مركز أشمون بالمنوفية أن يعوض والدته واشقائه عن غياب الأب، فأصبح رجلًا في سن الطفولة يعمل بكد، لم يطلب المساعدة من أحد قط، حتى إنه لم يستكمل تعليمه الجامعي، ليستطيع أن يوفر احتياجات ومتطلبات المنزل، ليعمل في مجال البناء ويشاركه في شقيقه، كما تعمل والدته، أيضًا، لمساعدتهم، ليتحقق حلم العائلة المكافحة في منزل خاص بهم تتجمع فيه بعد عناء سنوات طويلة.

استطاع محمود بعمله وكفاحة أن يكون له منزل يخصه، ليتزوج به ويتزوج شقيقه ليكونوا عائلة صغيرة تحتويها الأم الصابرة والأبناء الذين شبوا على المسؤولية لكن القدر لم يمهل تلك العائلة تسعد بما حققته، لتلتهم النيران المنزل بأكمله، بسبب ماس كهربائي تصادف في وقت لم يكن أحدًا بالمنزل، وبعد محاولات في إطفاء النيران، كانت قد قضت على كل شيء، وأصبح المنزل غير مؤهل للحياة وحلم العائلة أصبح كابوسًا في تلك الليلة.

لم يكن محمود وعائلته يشعرون باليأس أبدًا فهم العائلة المترابطة التي قضت الأيام بحلوها ومرها سويًا لكن بعد أن التهمت النيران كفاح سنوات طويلة، أصبح اليأس يحوم حولهم فأصبحوا لا حول لهم ولا قوة، في ظل ضياع بيت العائلة الذي كان يأويهم.

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