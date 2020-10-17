البابا تواضروس يستقبل الأنبا أغابيوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.