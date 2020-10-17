تجديد حبس المتهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها في مقابر الإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها داخل المقابر 15 يوما على ذمة التحقيقات.تعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغ من شاب 28 عاما، يفيد بأنه يعمل في تجميع الكرتون والمخلفات، ولم يجد درجاته البخارية "تروكسيل"، وبحث عنها هو وزوجته 25 عاما، في عدة مناطق ولم يجدها، واتجها للمقابر بدائرة قسم ثان، للبحث عنها، ففوجئ بتواجد 4 أشخاص أشهروا عليه السلاح الأبيض، فقال لهم ماذا تريدون، فقام 2 منهم بتكتيف يديه ويضعان السلاح "سنجة" الأبيض في جانبيه، والآخر وضعه على رقبته، فيما مسك الرابع -المسجل خطر بـ37 قضية متنوعة- يد زوجته، في محاولة لإدخلها إلى مقبرة، إلا أنها حاولت منعه في البداية، لكن أدخلها تحت تهديد السلاح وقام باغتصابها، وفروا هاربين.وتبين أن المتهمين هم "عبدالكريم. غ" وشهرته إسلام 28 سنة، عاطل ومسجل خطر في 37 قضية متنوعة، و"ك.ا"، 16 سنة، و"ا.م"، 16 سنة. و"ع.ي"، 17 سنة، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأكد المتهمون أن المتهم الأول هو من اغتصبها، وهما لم يتعرضوا لها وكل ما فعلوه اعتراض الزوج ومنعه من الحركة.وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبطهم، وأصدرت النيابة قرارها السابق بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.