أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

شيّعت مدينة العاشر من رمضان، مساء السبت، جنازة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسي الذى استشهد في 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.ووصل الجثمان إلى مقابر الروبيكي بعد أن تم تجهيزه بالتجمع الخامس، وتم أداء الصلاة عليها بالمقابر، ودفنها بجوار ابنها الشهيد قائد الكتيبة 103 صاعقة.