بوتين وبن سلمان يبحثان تنفيذ الاتفاقات في صفقة «أوبك+»

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، هاتفيًا مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنفيذ الاتفاقات القائمة في إطار صفقة "أوبك+".وقال المكتب الإعلامي التابع للكرملين -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود".وأشار البيان إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بصيغة أوبك+، موضحا أن الجانبين أكدا استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.