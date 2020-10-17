سفير روسي بأمريكا: توافق موسكو وواشنطن في نزاع أرمينيا وأذربيجان

أعلن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، توافق موقف الولايات المتحدة وروسيا حول القضايا الأساسية في تسوية نزاع ناغورني-كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.وقال أنتونوف - في تصريحات تلفزيونية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- " كانت مفاجأة لطيفة عندما تم إصدار بيان مشترك بين رؤوساء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هناك "بضعة فعاليات توافق فيها الموقف الروسي والأمريكي حيث دعونا الأطراف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار ونقل كل شيء إلى القنوات الدبلوماسية".ونوه أنتونوف بأن "هناك بعض الفروق الدقيقة لكن بشكل عام نحن ندعم العملية التي ينبغي أن تضع الأطراف المتنازعة على مسار السلام".جدير بالذكر أن الاشتباكات المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا اندلعت مجددا في 27 سبتمبر الماضي لتشتعل عدة معارك شديدة في المنطقة المتصارع عليها ناغورني-كاراباخ، والتي شهدت صراعات متقطعة على مدار السنوات الماضية في صيف 2014 ثم في أبريل 2016 وأخيرا يوليو الماضي.